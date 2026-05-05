Посудомойщица назвала философским трепом происходившее на встречах с российскими кадетами

Прокурор запросил 20 лет посудомойщице Житенко за вербовку кадетов в террористы

Во Втором Западном окружном военном суде состоялись прения сторон на слушаниях по уголовному делу жительницы Москвы Александры Житенко (внесена в РФ в перечень террористов), занимавшейся вербовкой воспитанников Кадетского корпуса Следственного комитета (СК) России имени Александра Невского в террористическую организацию «Легион "Свобода России"» (признана террористической и запрещена в РФ). Об этом сообщает ТАСС.

Представляющий государственное обвинение прокурор заявил на заседании, что вина женщины доказана и просил назначить ей наказание в виде 20 лет лишения свободы. Ей вменяется участие в террористической организации, вовлечение несовершеннолетних в террористическую деятельность, финансирование терроризма и прохождение обучения террористической деятельности.

53-летняя Житенко вину не признает, хотя своих встреч с кадетами не отрицает, но настаивает, что общение сводилось к «философскому трепу». Она работала посудомойщицей в образовательном учреждении и встречалась с учащимися после работы в кафе, следует из обвинительного заключения. На предварительном следствии эксперты установили, что женщина в разговорах с несовершеннолетними критиковала проведение специальной военной операции (СВО), российскую политику, негативно отзывалась о праздновании Дня Победы.

На допросе в суде Житенко объяснила свои действия игрой и обвинила в провокации самого кадета, признанного по делу потерпевшим. Все сказанное кадетам женщина назвала сплетнями, которые она услышала от других. Москвичка считает, что она всего лишь высказывала свое мнение и цитировала публикации из интернета «для расширения социального кругозора воспитанников».

Кадеты же рассказали суду, что женщина давала им литературу по минно-взрывному делу, обучала навыкам конспирации, изготовления тайников и разведки местности. По ее заданию учащиеся ходили на Кузьминское кладбище в Москве, где искали закладки, оставленные, как позднее выяснилось, участниками легиона. Таким образом Житенко общалась с 15 кадетами, поощряла их денежными вознаграждениями за выполнение ее поручений. Встречи с подростками она проводила в кафе возле станции метро «Кузьминки», установили следователи.

Кроме того, женщина пыталась попасть на территорию воинской части в подмосковном Красногорске под видом сбора гуманитарной помощи для российских военнослужащих. Она попросила кадета связаться с командованием части и представиться продюсером якобы снимающим кинопроект про СВО, а сама она хотела пройти в часть под видом его тети.

Житенко представлялась коллегам по кадетскому корпусу преподавателем английского языка и психологом. Туда она устроилась после работы блинопеком в фастфуде. По версии следствия, москвичка вступила в легион в 2023 году, для боевиков которого собирала медикаменты. В конце июля 2024 года в отношении Житенко было возбуждено уголовное дело. Тогда же ее заключили под стражу.