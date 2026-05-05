Предложение Зеленского о перемирии на 9 Мая назвали хитрым ходом

BZ: Перемирие, предложенное Зеленским на 9 Мая, является тактическим ходом

Перемирие, предложенное президентом Украины Владимиром Зеленским в преддверии празднования Дня Победы 9 мая, является хитрым тактическим ходом. Об этом пишет газета Berliner Zeitung.

«На первый взгляд, подход Украины кажется дипломатической уступкой. Однако очевиден и тактический расчет. Предлагая более раннее и потенциально бессрочное прекращение огня, власти в Киеве позиционируют себя как сторону, предлагающую более длительный период деэскалации», — говорится в публикации.

По версии издания, в случае, если Москва отклонит предложение Киева, украинские власти смогут использовать это решение как свидетельство того, что Россия якобы не заинтересована в более всеобъемлющем перемирии. Кроме того, возможный отказ российской стороны позволит Зеленскому в ответ проигнорировать прекращение огня, предложенное президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что Россия объявляет перемирие в зоне специальной военной операции с 8 по 9 мая. В ответ Зеленский пригрозил ударом по параду в Москве, однако вскоре заявил, что вводит режим прекращения огня с полуночи 6 мая.