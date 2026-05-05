Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:11, 5 мая 2026Мир

Президент Румынии прервал визит в Армению из-за вотума недоверия правительству

Никушор Дан прервал визит в Армению из-за вотума недоверия правительству Румынии
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Никушор Дан

Никушор Дан. Фото: Kristian Tuxen Ladegaard Berg / Globallookpress.com

Президент Румынии Никушор Дан прервал визит в Армению, где участвовал в саммите Европейского сообщества, из-за вынесения вотума недоверия правительству. Об этом сообщает Antena 3.

Глава государства досрочно вернулся на родину, чтобы выступить с заявлением по поводу сложившейся ситуации в резиденции президента, дворце Котрочень.

5 мая стало известно, что парламент Румынии вынес вотум недоверия правительству страны во главе с премьер-министром Илие Боложаном.

Вотум недоверия правительству Боложана стал кульминацией политического кризиса, разразившегося в Румынии из-за предпринятых его кабинетом мер жесткой экономии. Их причиной стал самый значительный среди стран Европейского союза дефицит бюджета, с которым власти пытались бороться путем сокращения расходов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В ООН сделали заявление о перемирии между Россией и Украиной

    Турция представила гиперзвуковую ракету с дальностью полета шесть тысяч километров

    США предупредили о последствиях возобновления ударов по Ирану

    Раскрыты самые крутые премьеры Пекинского автосалона

    Госдеп подтвердил завершение операции США «Эпическая ярость» против Ирана

    Москвичи пережили самый теплый день с начала года

    В США пообещали позднее заняться Кубой

    В Москве запустят праздничный поезд ко Дню Победы

    Мэр российского города назвал грузовики источником пыли на улицах

    Зоозащитница обнажила грудь в знак протеста против нарядов с перьями на Met Gala

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok