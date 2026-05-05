Президент Румынии прервал визит в Армению из-за вотума недоверия правительству

Никушор Дан прервал визит в Армению из-за вотума недоверия правительству Румынии

Президент Румынии Никушор Дан прервал визит в Армению, где участвовал в саммите Европейского сообщества, из-за вынесения вотума недоверия правительству. Об этом сообщает Antena 3.

Глава государства досрочно вернулся на родину, чтобы выступить с заявлением по поводу сложившейся ситуации в резиденции президента, дворце Котрочень.

5 мая стало известно, что парламент Румынии вынес вотум недоверия правительству страны во главе с премьер-министром Илие Боложаном.

Вотум недоверия правительству Боложана стал кульминацией политического кризиса, разразившегося в Румынии из-за предпринятых его кабинетом мер жесткой экономии. Их причиной стал самый значительный среди стран Европейского союза дефицит бюджета, с которым власти пытались бороться путем сокращения расходов.

