Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
20:40, 5 мая 2026Забота о себе

Раскрыто идеальное время для ужина

Педиатр Маццука: Поздний ужин негативно сказывается на печени
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: siamionau pavel / Shutterstock / Fotodom

Педиатр Маркос Маццука назвал идеальное время для ужина. Его врач раскрыл в разговоре с изданием ABC.

Маццука призвал ужинать до того, как в организме начнутся естественные процессы подготовки к ночному отдыху. По его словам, последний прием пищи должен быть между 20:00 и 20:30. Если поужинать после этого времени, то можно столкнуться с проблемами с пищеварением и бессонницей, предупредил доктор.

Материалы по теме:
Вот это Тело Личный тренер супермодели 90-х Эль Макферсон раскрыл секреты ее физической формы
Вот это ТелоЛичный тренер супермодели 90-х Эль Макферсон раскрыл секреты ее физической формы
18 марта 2017
«Россияне не особенно склонны заботиться о своем здоровье» Диетолог развенчивает популярные мифы о здоровом образе жизни
«Россияне не особенно склонны заботиться о своем здоровье»Диетолог развенчивает популярные мифы о здоровом образе жизни
14 апреля 2017

Особенно поздний прием пищи негативно сказывается на здоровье печени, добавил он. «Она перерабатывает железо и витамин B12 для образования красных кровяных клеток, составляющих иммунную систему. Клетки печени совершают 2600 химических реакций в секунду. Если вы дадите ей дополнительную работу ночью, когда она будет получать тонны молекул пищи из кишечника, то она скажет: "Ну и что тогда? Что мне делать?"» — пояснил Маццука.

Ранее диетолог Элизабет Махан рассказала, как правильно питаться, чтобы улучшить качество сна. Она утверждает, что богатый углеводами ужин помогает быстрее уснуть.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В ООН сделали заявление о перемирии между Россией и Украиной

    ВСУ попытались атаковать российские регионы почти сотней дронов

    Канцлера Германии призвали отправить в отставку

    Ученая описала произошедшие на грани жизни и смерти видения

    Москвичка проникла в чужую квартиру и заснула

    Россияне стали чаще покупать антидепрессанты

    Российский защитник клуба НХЛ пережил сотрясение мозга и скоро сможет играть

    У сотрудника МГУ выявили заболевание корью

    На Западе обвинили власти Украины в вовлечении детей в культ смерти

    Россия одобрила проект программы по преодолению последствий Чернобыля

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok