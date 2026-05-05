Раскрыто идеальное время для ужина

Педиатр Маццука: Поздний ужин негативно сказывается на печени

Педиатр Маркос Маццука назвал идеальное время для ужина. Его врач раскрыл в разговоре с изданием ABC.

Маццука призвал ужинать до того, как в организме начнутся естественные процессы подготовки к ночному отдыху. По его словам, последний прием пищи должен быть между 20:00 и 20:30. Если поужинать после этого времени, то можно столкнуться с проблемами с пищеварением и бессонницей, предупредил доктор.

Особенно поздний прием пищи негативно сказывается на здоровье печени, добавил он. «Она перерабатывает железо и витамин B12 для образования красных кровяных клеток, составляющих иммунную систему. Клетки печени совершают 2600 химических реакций в секунду. Если вы дадите ей дополнительную работу ночью, когда она будет получать тонны молекул пищи из кишечника, то она скажет: "Ну и что тогда? Что мне делать?"» — пояснил Маццука.

Ранее диетолог Элизабет Махан рассказала, как правильно питаться, чтобы улучшить качество сна. Она утверждает, что богатый углеводами ужин помогает быстрее уснуть.