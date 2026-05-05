Раскрыто состояние пострадавших при атаке ВСУ на город России в 1000 километров от границы

В Чебоксарах 11 человек находятся в больницах после атаки ВСУ

В Чебоксарах 11 человек находятся в больницах после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Их состояние раскрыл помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, передает РИА Новости.

«На стационарном лечении в больницах Чебоксар находятся 11 пострадавших в результате атаки укронацистов», — заявил Кузнецов.

По данным чиновника, состояние троих пострадавших на данный момент оценивается как тяжелое.

ВСУ атаковали Чебоксары в ночь на 5 мая и продолжили налет в утренние часы. Атакованный город расположен в 1000 километров от границы с Украиной. По последним данным, пострадали 32 человека, среди них — один ребенок. Еще двоих жителей спасти не удалось. Глава Чувашии Олег Николаев назвал совершенную ВСУ атаку самой масштабной.