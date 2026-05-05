Глава региона России в 1000 километров от границы сделал заявление после атаки ВСУ

Глава Чувашии Николаев назвал атаку ВСУ на Чебоксары самой масштабной

Глава Чувашии Олег Николаев сделал заявление после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Чебоксары, назвав ее самой масштабной. Его слова приводятся в Telegram.

Атакованный город расположен в 1000 километров от границы с Украиной. После атаки там ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера.

«Сегодня Чувашия столкнулась с беспрецедентным вызовом — самой масштабной атакой вражеских ВСУ», — обозначил Николаев.

По данным губернатора, пострадали 32 человека, среди них — один ребенок. Еще двоих жителей спасти не удалось.

Основной удар пришелся по гражданской инфраструктуре: повреждены 28 многоквартирных домов, где проживают 8,5 тысячи человек. В двух зданиях нарушены несущие конструкции. Для жителей этих домов подготовлены места в общежитиях. Для всех остальных развернуты три пункта временного размещения с предоставлением питания и медикаментов.

ВСУ атаковали Чувашию в ночь на 5 мая и продолжили налет в утренние часы. Предварительно, для атак использовались девять беспилотников типа «Лютый», которые являются самыми дальнобойными в распоряжении украинских войск.

По неподтвержденным официально данным, помимо дронов, ВСУ могли использовать новейшую ракету «Фламинго». Целью атак по регионам России назвали перегрузку противовоздушной обороны.