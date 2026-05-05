Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:24, 5 мая 2026Россия

Глава региона России в 1000 километров от границы сделал заявление после атаки ВСУ

Глава Чувашии Николаев назвал атаку ВСУ на Чебоксары самой масштабной
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Глава Чувашии Олег Николаев сделал заявление после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Чебоксары, назвав ее самой масштабной. Его слова приводятся в Telegram.

Атакованный город расположен в 1000 километров от границы с Украиной. После атаки там ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера.

«Сегодня Чувашия столкнулась с беспрецедентным вызовом — самой масштабной атакой вражеских ВСУ», — обозначил Николаев.

По данным губернатора, пострадали 32 человека, среди них — один ребенок. Еще двоих жителей спасти не удалось.

Основной удар пришелся по гражданской инфраструктуре: повреждены 28 многоквартирных домов, где проживают 8,5 тысячи человек. В двух зданиях нарушены несущие конструкции. Для жителей этих домов подготовлены места в общежитиях. Для всех остальных развернуты три пункта временного размещения с предоставлением питания и медикаментов.

ВСУ атаковали Чувашию в ночь на 5 мая и продолжили налет в утренние часы. Предварительно, для атак использовались девять беспилотников типа «Лютый», которые являются самыми дальнобойными в распоряжении украинских войск.

По неподтвержденным официально данным, помимо дронов, ВСУ могли использовать новейшую ракету «Фламинго». Целью атак по регионам России назвали перегрузку противовоздушной обороны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия нанесла удар возмездия по Украине. В Одессе масштабный пожар, тысячи домов остались без газа, логистика ВСУ нарушена

    Финляндия раскрыла маршрут залетевших с Украины беспилотников

    Спецслужба рассказала о работе Московского Кремля в День Победы

    Россиянам раскрыли способ увидеть редкий звездопад в ночь на 6 мая

    Число обратившихся в ПВР после массированной атаки ВСУ на Чебоксары выросло

    Мужчина сорвался с 200-метрового обрыва и чудом выжил

    Предложение Зеленского о перемирии на 9 Мая назвали хитрым ходом

    Жители российского города пожаловались на 30-градусную жару в квартирах

    Изувеченная в Дубае украинская модель раскрыла новые подробности произошедшего

    Глава региона России в 1000 километров от границы сделал заявление после атаки ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok