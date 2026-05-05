Глава региона России в 1000 километров от границы сделал заявление после атаки ВСУ

Глава Чувашии Олег Николаев сделал заявление после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Чебоксары, назвав ее самой масштабной. Его слова приводятся в Telegram.
Атакованный город расположен в 1000 километров от границы с Украиной. После атаки там ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера.
«Сегодня Чувашия столкнулась с беспрецедентным вызовом — самой масштабной атакой вражеских ВСУ», — обозначил Николаев.
По данным губернатора, пострадали 32 человека, среди них — один ребенок. Еще двоих жителей спасти не удалось.
Основной удар пришелся по гражданской инфраструктуре: повреждены 28 многоквартирных домов, где проживают 8,5 тысячи человек. В двух зданиях нарушены несущие конструкции. Для жителей этих домов подготовлены места в общежитиях. Для всех остальных развернуты три пункта временного размещения с предоставлением питания и медикаментов.
ВСУ атаковали Чувашию в ночь на 5 мая и продолжили налет в утренние часы. Предварительно, для атак использовались девять беспилотников типа «Лютый», которые являются самыми дальнобойными в распоряжении украинских войск.
По неподтвержденным официально данным, помимо дронов, ВСУ могли использовать новейшую ракету «Фламинго». Целью атак по регионам России назвали перегрузку противовоздушной обороны.