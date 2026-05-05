Раскрыты последствия российских ударов по Одессе

Военкор Котенок: В Одессе начался пожар после ударов российских БПЛА «Герань»

В Одессе после ударов российскими БПЛА «Герань» начался сильный пожар. Об этом в своем Telegram-канале сообщил военный корреспондент Юрий Котенок.

«В Одессе сильный пожар после работы "Гераней"», — написал он.

Военкор добавил, что, по сообщениям местных пабликов, в результате атаки оказались поражены цели в районе морского порта Одессы.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил об усилении противовоздушной обороны Днепропетровска и Одессы. Уточняется, что украинский лидер анонсировал новые меры в связи с массированной атакой беспилотников Вооруженных сил России днем 1 мая.