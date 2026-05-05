Торрембини: Итальянский бизнес потерял 8 млрд евро из-за санкций против России

Президент Ассоциации итальянских предпринимателей (GIM Unimpresa) в России Витторио Торрембини в разговоре с РИА Новости раскрыл сумму финансовых потерь среди бизнесменов Италии из-за санкций против России.

«Приведу лишь одну цифру: из-за санкций, без конца вводимых Европейским союзом (ЕС), — недавно, как известно, приняли уже 20-й пакет, — только итальянский бизнес понес к сегодняшнему дню потери в размере более восьми миллиардов евро», — заявил Торрембини.

Торрембини также отметил, что из-за нескончаемых санкций Евросоюза проиграли не только итальянцы, но и другие западные страны. И ни для кого не секрет, что европейские компании, которые были вынуждены уйти из России после 2022 года, находятся на низком старте, чтобы вновь вернуться на российский рынок.

Очередной пакет санкций против России Евросоюз принял 23 апреля. По словам главы Европейского совета Антониу Кошты, 20-й пакет направлен на сокращение возможностей Москвы продолжать боевые действия.