Россиянам напомнили о необходимости регистрации теплиц на даче

Депутат Чаплин: Теплицы на капитальном фундаменте требуют регистрации

Теплицы на дачном участке на капитальном фундаменте требуют регистрации в Росреестре. Об этом россиянам напомнил председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Государственной думы Никита Чаплин в разговоре с «Газетой.Ru».

Парламентарий отметил, что разборные теплицы из поликарбоната, которые ставятся на грунт либо легкий каркас и при необходимости переносятся с места на место, не нужно регистрировать. Уведомления и регистрации также не требуют сооружения теплицы на металлических дугах без заглубленного бетонного основания и подведенных коммуникаций, которые легко разбираются. Однако если парник стоит на капитальном фундаменте и переместить его без разрушения невозможно, юридически он является объектом недвижимости. Специалист уточнил, что перед регистрацией права собственности на него важно уведомить местную администрацию о начале строительства и вводе в эксплуатацию.

Депутат напомнил, что теплицу нужно устанавливать на расстоянии не менее метра от границы соседнего участка. В противном случае, предупредил он, сосед имеет право обратиться в суд с требованием перенести или демонтировать конструкцию. «За свой счет регистрировать капитальную теплицу необязательно, но если хотите спокойно владеть, не боясь проверок или штрафов, — лучше это сделать, благо в рамках «дачной амнистии» процедура остается упрощенной», — подытожил парламентарий.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Свищев рассказал, что владельцы дачных домов до 50 квадратных метров освобождаются от уплаты налога на имущество за них.