19:42, 5 мая 2026Авто

Россиянам назвали надежные и бюджетные машины с пробегом

Эксперт Зиновьев перечислил надежные седаны, на которые хватит 500 тысяч рублей
Марина Аверкина

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Эксперт издания «За рулем» Сергей Зиновьев изучил предложения на вторичном авторынке и подобрал семь вариантов надежных седанов, стоимость которых не превышает 500 тысяч рублей, пишет «Российская газета».

Самым бюджетным вариантом в этом списке стала Lada Granta. За полмиллиона рублей, по словам эксперта, реально найти экземпляр возрастом до шести лет и с пробегом меньше 100 тысяч километров. Среди слабых мест модели Зиновьев назвал появление мелких неисправностей после пробега от 60 тысяч до 80 тысяч километров, а через две-три зимы может появляться коррозия.

Любители «механики» могут обратить внимание на Chevrolet Cobalt. Полуторалитровый мотор B15D2 отличается высокой надежностью благодаря чугунному блоку и цепному приводу газораспределительного механизма. Механическая коробка передач и сцепление очень выносливы.

«Самым комфортабельным» Зиновьев назвал Ford Focus второго поколения. Он же, по словам эксперта, самый переоцененный по стоимости вариант. Бензиновые моторы рассчитаны на 400 тысяч километров при условии грамотного обслуживания. Лучшим назван 100-сильный двигатель объемом 1,6 литра. Среди основных минусов модели специалист отметил «жидковатую» подвеску и частые проблемы с электрикой.

Hyundai Accent российской сборки выпускался до 2012 года. На сумму в полмиллиона можно подобрать автомобиль с пробегом от 150 тысяч до 250 тысяч километров. Полуторалитровый двигатель G4EC объемом 1,5 литра с чугунным блоком способен преодолеть до полумиллиона километров, но он потребует к себе пристального внимания. Ржавчина — главная проблема модели.

Mitsubishi Lancer девятого поколения японской производства живучий и неприхотливый. Не стоит приобретать версию с вариатором. Самым беспроблемным признан двухлитровый мотор мощностью 135 лошадиных сил. Быстрое появление ржавчины и посредственная шумоизоляция — минусы автомобиля.

До сих пор можно встретить 15-летние Nissan Almera Classic корейской сборки без следов коррозии. Это лучший выбор для желающих получить седан с автоматической коробкой передач, считает Зиновьев. Также в этот список попал Renault Logan. Оптимальным по надежности вариантом эксперт считает версию с мотором мощностью 102 или 113 лошадиных сил и механической коробкой передач.

Ранее владельцы седана Geely Emgrand EC7 рассказали, что стало главной проблемой модели.

