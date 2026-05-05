Россиянин подарил голливудской звезде матрешку с ее лицом и поделился опытом

Уфимский журналист Дмитрий Мельник подарил голливудской звезде матрешку с ее лицом и поделился опытом. Детали публикует Telegram-канал UTV.

Россиянин рассказал, что в 2012 году они с коллегой Юлией Хакимовой получили аккредитацию на пресс-конференцию Берлинского кинофестиваля. Там журналисты встретились с актрисой Мерил Стрип, которая представляла фильм «Железная леди».

Уфимцы подготовили для знаменитости работу своей землячки. Речь шла о матрешке художницы Татьяны Баксановой. Внутри традиционной русской игрушки располагались еще две куклы меньшего размера. Одна из них была с головой героини Стрип из фильма «Дьявол носит Prada», вторая — с «Железной леди».

Идея была наша общая. Мы спросили, можно ли вручить подарок, но нам отказали, сказав, что здесь не «ярмарка», и грозили лишением аккредитации. Но мы все же решили рискнуть. Реакция была неповторимая! Мы были такие счастливые, как будто Оскар получили! Уже в отеле после мероприятия мы встретились с Мэрил Стрип, она узнала нас, поблагодарила за подарок и сказала, что поставит Матрешку под камином у себя дома. Помню ее теплые руки, такая приятная актриса Дмитрий Мельник уфимский журналист

В августе 2024 года Брэд Питт и Джордж Клуни прокатились на российском мотоцикле «Урал». Голливудские актеры сели за руль для фотосессии в британском GQ.