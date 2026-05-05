Россиянину дали 18 лет за отправленное фото корабля

Жителю Керчи дали 18 лет за отправленное СБУ фото российского военного корабля

В республике Крым к 18 годам колонии за государственную измену приговорили жителя города Керчи. Об этом со ссылкой на прокуратуру региона сообщает ТАСС.

По данным следствия, осужденный 1965 года рождения сфотографировал российский патрульный военный корабль, а после по собственной инициативе отправил фотографию представителю службы безопасности Украины (СБУ). Мужчину задержали сотрудники регионального управления ФСБ и возбудили в отношении него уголовное дело. Судебное заседание проходило в закрытом режиме. По итогу рассмотрения помимо срока осужденному назначили штраф в 400 тысяч рублей.

Ранее в Курской области сотрудники ФСБ задержали агента ГУР Украины, создавшего шпионскую сеть.