Российская авиакомпания запустила распродажу билетов с 15-процентными скидками

«Победа» запустила распродажу билетов со скидками до 15 процентов

Российская авиакомпания «Победа» запустила распродажу билетов со скидками до 15 процентов на все рейсы. Об этом говорится в Telegram-канале перевозчика.

Уточняется, что условия акции зависят от выбранного тарифа. Купить билет со скидкой можно до 23:59 (мск) 7 мая 2026 года, а улететь по нему — с 12 мая по 24 октября 2026 года.

«Наш промокод KURORT позволит полететь в путешествие без больших затрат — словно на дачу отправились!» — указано в сообщении.

