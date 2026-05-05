Рубио и Папа Римский откровенно обсудят Трампа

Берч: На встрече Рубио с Папой Римским будет «откровенный разговор» о Трампе

Встреча американского госсекретаря Марко Рубио с Папой Римским Львом XIV будет включать в себя «откровенный разговор» о политике администрации президента США Дональда Трампа. Об этом заявил посол США при Святом Престоле Брайан Берч, сообщает The Guardian.

«Между странами существуют разногласия, и я думаю, что один из способов их преодоления — это (...) братство и подлинный диалог», — сказал он.

По словам американского дипломата, Рубио приедет в Ватикан именно в таком духе, чтобы вступить в диалог и откровенно поговорить о политике США.

Ранее стало известно, что Рубио также отправится в Рим с визитом на фоне осложнившихся отношений между Трампом и премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Госсекретарь планирует встретиться с представителями Ватикана, а также с министром иностранных дел [Италии] Антонио Таяни.