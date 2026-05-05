Рвавшегося на разговор к губернатору россиянина освободили досрочно

В Свердловской области суд освободил досрочно жителя, рвавшегося к губернатору

Свердловский областной суд сократил срок ареста 42-летнему жителю Оренбуржья Серику Таспакову, который рвался на разговор к губернатору Денису Паслеру. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Мужчину признали виновным по статье КоАП РФ о мелком хулиганстве. Ему назначили 14 суток административного ареста. Постановление было обжаловано, в результате суд сократил срок до четырех суток.

1 мая во время массового мероприятия Таспаков увидел главу региона и попытался прорваться к нему. Его остановила служба безопасности, тогда мужчина нецензурно выругался. Позже глава региона вступился за мужчину, заявив, что тот хотел пообщаться, а не нанести вред.

