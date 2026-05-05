15:03, 5 мая 2026Экономика

Крупнейший российский застройщик допустил дефолт

Девелопер «Самолет» объяснил технический дефолт задержкой зачисления средств
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Группа компаний «Самолет», крупнейший по состоянию на начало 2026 года российский застройщик, допустила технический дефолт. Об этом в своем Telegram-канале сообщил сам девелопер, подчеркнув, что средства уже переведены.

«По техническим причинам на счет Национального расчетного депозитария (НРД) деньги зачислены были в 01:05 и 01:34 в ночь на 05 мая 2026 года», — говорится в сообщении.

Представитель компании объяснил, что в соответствии с установленной процедурой НРД зафиксирует реестр на следующий рабочий день после зачисления средств, а все купонные платежи будут выплачены в установленный срок, то есть 7 мая.

Вместе с тем даже такая задержка приводит к формальному отображению статуса о ненадлежащем исполнении функций эмитентом. Причину неприятного инцидента в компании не указали, но эксперты полагают, что она может быть связана с финансовыми сложностями.

«Возможно, сказались длинные выходные, когда платежи резко сокращаются, а эмитент не получил ожидаемых зачислений денежных средств», — предположил директор корпоративных финансов инвесткомпании «Риком-Траст» Николай Леоненков. Впрочем, он уточнил, что такие просрочки время от времени происходят на рынке и не всегда говорят о серьезных проблемах.

Ранее «Самолет» обратился в правительство с просьбой о льготном кредите в размере 48-50 миллиардов рублей на срок до трех лет или другом стабилизационном инструменте. Однако власти отказали застройщику, не увидев у него серьезных проблем, при которых необходима такого рода поддержка.

