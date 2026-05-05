Самого малочисленного коренного народа в России стало больше

ФАДН: Самый малочисленный коренной народ в России — кереки, их 23 человека

Самого малочисленного коренного народа в России — кереков — стало больше за последние несколько лет, что следует из данных Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН), передает ТАСС.

На данный момент кереков насчитали 23 человека. При этом в 2021 году к ним причисляли себя всего четыре человека, а керекским языком владели 10 человек. Кереки, или, как они сами себя называют, анкалгакку («приморские люди»), проживают в Беринговском районе Чукотского автономного округа.

Всего в России 47 народов отнесены к категории коренных малочисленных — численностью менее 50 тысяч человек. В ФАДН отметили, что в общей сложности такие народы увеличили свою численность за 30 лет на 20 процентов.

Ранее в Челябинской области сняли первый мультфильм об одной из редких этнических народностей на нагайбакском языке. Нагайбаки — это православный тюркский народ в Челябинской области, одна из этнических народностей, которая проживает в Нагайбакском и Чебаркульском районах региона. Их язык является самобытным говором среднего диалекта татарского языка.