Шведский разведывательный самолет обнаружен над Черным морем

Шведский разведывательный самолет более пяти часов кружит над Черным морем

Самолет Gulfstream IV военно-воздушных сил Швеции уже более пяти часов кружит над Черным морем. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.

Согласно информации сервиса, борт вылетел из Бухареста в 9 утра. Сначала он кружил в западной части Черного моря, а затем траектория его полета сосредоточилась на центральной части акватории.

На данный момент шведский разведывательный самолет продолжает патрулирование.

Ранее Американский разведывательный самолет более семи часов патрулировал российскую границу. Небольшое воздушное судно на базе бизнес-джета Bombardier ARTEMIS II пролетало южнее берегов Крыма и Краснодарского края над Черным морем.

Известно, что самолет-разведчик вылетел из города Констанца в Румынии и, не добравшись до Грузии, развернулся, а затем повторил маршрут.