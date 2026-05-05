06:55, 5 мая 2026Россия

Собянин сообщил о новой атаке БПЛА на Москву

Марина Совина (ночной редактор)
Сергей Собянин. Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 5 мая пытались атаковать Москву беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), сообщил мэр города Сергей Собянин в мессенджере МАХ.

Всего силами противовоздушной обороны (ПВО) за ночь было перехвачено и уничтожено три украинских дрона. По словам мэра, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Ранее Собянин сообщал, что БПЛА попал в здание в районе Мосфильмовской улицы в Москве. Уточнялось, что эвакуация жителей не проводилась, угрозы жизни и здоровью людей не было. По неофициальным данным, для атаки использовались дроны типа FP-1. Позднее стало известно еще об одном сбитом на подлете к столице дроне.

