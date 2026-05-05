07:18, 5 мая 2026

Союзники США заговорили о новом мировом порядке после Трампа

Марина Совина
Фото: Nathan Howard / Reuters

Ряд союзников Соединенных Штатов, включая Канаду и Великобританию, высказались о том, что существующая система международной безопасности и торговли фактически разрушена. Страны призвали Европу взять на себя формирование нового мирового порядка, пишет Bloomberg.

Канадский премьер-министр Марк Карни во время выступления на саммите в Ереване отметил, что будущая архитектура международных отношений будет выстраиваться именно в Европе.

Глобальные лидеры также пересматривают отношения с США на фоне политики «Америка прежде всего». Решения главы Белого дома Дональда Трампа усилили напряженность в традиционных альянсах, говорится в статье.

В материале также отмечается, что ряд стран стремится усилить координацию между собой, чтобы противостоять политике Штатов.

Ранее Дональд Трамп пожаловался, что стран НАТО не было рядом в момент начала Соединенными Штатами войны против Ирана. При всем этом, как утверждает Трамп, США оплачивали 100 процентов расходов Североатлантического альянса до того, как он стал во главе американской администрации.

До этого политик заявил, что именно европейские страны, члены НАТО, устроили «бардак» на Украине. По его словам, проблемы Украины никак не касаются США, поскольку государства разделяет океан.

