Создатель шпионской сети в российском регионе попал на видео

10:34, 5 мая 2026

Задержание агента ГУР Украины в Курской области попало на видео
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Задержание 24-летнего жителя Курской области за создание шпионской сети попало на видео. Кадрами делится Telegram-канал «112».

На кадрах видно, как молодой человек в шортах и без футболки открывает дверь. Правоохранители говорят ему выйти из квартиры и надевают наручники. На следующих кадрах задержанный в куртке и шапке выходит из автомобиля, и силовики ведут его в участок.

Ранее сообщалось, что задержанный был завербован через Telegram сотрудником Главного управления разведки (ГУР) Украины, который убедил его за деньги стать агентом. Молодой человек создал целую шпионскую сеть, в которую вовлек людей, имевших с ним близкую связь. В настоящий момент установлены как минимум четыре помощника агента.

