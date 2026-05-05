Создатель шпионской сети в российском регионе попал на видео

Задержание 24-летнего жителя Курской области за создание шпионской сети попало на видео. Кадрами делится Telegram-канал «112».
На кадрах видно, как молодой человек в шортах и без футболки открывает дверь. Правоохранители говорят ему выйти из квартиры и надевают наручники. На следующих кадрах задержанный в куртке и шапке выходит из автомобиля, и силовики ведут его в участок.
Ранее сообщалось, что задержанный был завербован через Telegram сотрудником Главного управления разведки (ГУР) Украины, который убедил его за деньги стать агентом. Молодой человек создал целую шпионскую сеть, в которую вовлек людей, имевших с ним близкую связь. В настоящий момент установлены как минимум четыре помощника агента.