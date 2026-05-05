Способность мошенников обманывать россиян объяснили

Психолог Чепалов: Мошенники бьют по основным механизмам психики

Мошенники бьют по базовым механизмам психики, которые есть у любого человека, рассказал «Ленте.ру» психолог Родион Чепалов. Он объяснил, что в момент обмана человек попадает в состояние сильной эмоции, где рациональное мышление временно отключается.

«Если разложить причины, можно выделить несколько психологических факторов. Первый — это стресс и перегрузка. Когда человек устал, занят, тревожен, он быстрее принимает решения и меньше проверяет информацию. Второй — это авторитет. Если звонящий представляется сотрудником банка или госоргана, включается автоматическое доверие. Третий — это страх. Сообщения типа "ваши деньги в опасности" или "на вас оформляют кредит" запускают реакцию угрозы», — рассказал Чепалов.

Свою роль также играют жадность и надежда на выгоду, когда обещают легкие деньги или скидки. Кроме того, существует эффект срочности, когда жертве мошенничества не дают времени подумать, отметил психолог.

«Можно выделить и типы самих схем. Первый тип — это "пугалки", когда давят на страх. Второй — это "выгода", когда обещают бонусы, выигрыши, инвестиции. Третий — это "забота", когда якобы помогают решить проблему. Четвертый — это "социальное давление", когда создают ощущение, что все уже сделали это действие», — пояснил Чепалов.

По словам психолога, важно не только знать схемы мошенников, но и менять свою реакцию. В первую очередь нужно сделать паузу. Даже пять минут снижают вероятность ошибки. Кроме того, если звонят «из банка», то нужно проверить информацию и самому перезвонить по официальному номеру.

«Третье — это запрет на действия под давлением. Если вас торопят, это уже сигнал опасности. Четвертое — это разделение эмоций и решений. Если вы чувствуете страх или возбуждение, лучше вообще не принимать никаких финансовых решений в этот момент», — посоветовал Чепалов.

Важно обучать этому близких, особенно пожилых, так как они чаще действуют из доверия и уважения к авторитету. Психолог рекомендовал заранее договориться в семье, что любые финансовые вопросы обсуждаются с кем-то из родных.

«Не стоит думать, что «со мной такого не случится». Более безопасная позиция — это признать, что психика уязвима у всех, и выстроить простые защитные привычки. Именно привычки, а не разовое знание, лучше всего защищают от мошенничества», — добавил Чепалов.

Эксперт в области IT Артем Геллер ранее объяснил, что главная техническая защита от скачиваний детьми мошеннических приложений — настройки самого телефона. Он отметил, что на всех популярных операционных системах, включая Android и iOS, можно запретить любые покупки в магазине приложений под родительским паролем.