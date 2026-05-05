Стала известна судьба «астраханского душителя» на СВО

14:34, 5 мая 2026



SHOT: Маньяк Сафарян попал под обстрел через 2 месяца пребывания на СВО
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Архивное фото. Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

«Астраханский душитель» Ваган Сафарян попал под обстрел после двух месяцев участия в специальной военной операции (СВО). О его судьбе узнал Telegram-канал SHOT.

64-летний душегуб из Астрахани в 2025 году подписал контракт с Минобороны и отправился в зону боевых действий. Он служил в подразделении штурмовиков, как и «Зеленоградский Чикатило» Юрий Гриценко. Прошлым летом, через два месяца пребывания на СВО, Сафаряна отправили ночью на передовую для выполнения боевой задачи, но он попал под обстрел. Тело сразу опознать не удалось, позже его личность установили. Душегуб нашел последний приют в родной Астрахани.

На счету Сафаряна три доказанные жертвы. В 90-е он совершил свою первую кровавую расправу над матерью с дочерью. Преступление удалось раскрыть только в 2024 году. Маньяк также отсидел 19 лет за другую расправу. Он искал жертв на сайтах знакомств.

Ранее стало известно, что Гриценко, который расправился с пятью женщинами и покушался еще на десятерых, не вернулся с СВО.

