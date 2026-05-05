02:35, 5 мая 2026

Трамп рассказал о пути захваченной у Ирана нефти

Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Дональд Трамп. Фото: Kylie Cooper / Reuters

Президент США Дональд Трамп сообщил, что значительная часть иранской нефти, захваченной американскими военными в Индийском океане, отправляется в Соединенные Штаты. Соответствующее заявление он сделал в интервью телеканалу Salem News, комментируя недавние операции по перехвату танкеров с иранским топливом.

«Большая ее часть возвращается в Соединенные Штаты», — сказал американский лидер.

Глава Белого дома Дональд Трамп ранее дал понять, что не собирается прекращать морскую блокаду Ирана в обозримом будущем. Подобная мера, ожидают в Вашингтоне, вынудит Тегеран отказаться от ядерной блокады. По оценке FGE NextantECA, Иран сможет обходиться без экспорта нефти до двух-трех месяцев, после чего ему придется сократить добычу сырья.

