Тренер «Зенита» назвал фаворита Лиги чемпионов

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук назвал «Баварию» фаворитом Лиги чемпионов

Ассистент главного тренера «Зенита» Анатолий Тимощук назвал фаворита Лиги чемпионов в нынешнем сезоне. Об этом сообщает ТАСС.

Специалист отметил, что ставит на «Баварию» и болеет за этот клуб. «Что касается первого полуфинала с ПСЖ, то игра была очень хорошей. Но я считаю, что команды такого уровня, как "Бавария" и ПСЖ, не могут так плохо играть в обороне», — заявил Тимощук.

В первом матче полуфинала Лиги чемпионов, который прошел 28 апреля, ПСЖ на своем поле со счетом 5:4 обыграл «Баварию». Ответная игра состоится 6 мая в Мюнхене.

Тимощук играл за «Баварию» с 2009 по 2013 год. В составе клуба он стал двукратным чемпионом Германии и выиграл Лигу чемпионов.