Угрозу атаки БПЛА объявили на первой в России федеральной территории

Угрозу атаки БПЛА объявили в «Сириусе»

На первой в России федеральной территории «Сириус» второй раз за день объявили угрозу атаки БПЛА. Об этом сообщил глава местной администрации Дмитрий Плишкин в своем Telegram-канале.

До этого опасность БПЛА объявляли в 15:06 по местному времени. Она продлилась один час тридцать одну минуту. «Повторная угроза атаки БПЛА», — написал Плишкин. Каких-либо других подробностей он не привел.

В свою очередь мэр Сочи Андрей Прошунин также сообщил об угрозе атаки беспилотников.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 5 мая ударили из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» по мирным жителям в поселке Белая Березка Брянской области. Пять человек пострадали.