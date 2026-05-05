Умеров улетел с Украины на фоне нового расследования по делу «кошелька» Зеленского

Железняк: Умеров улетел в командировку после публикаций новых пленок Миндича

Глава Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров улетел в командировку на фоне публикаций новых пленок по делу Тимура Миндича, которого называют «кошельком» Владимира Зеленского. Об этом сообщает в Telegram депутат Верховной Рады Ярослав Железняк.

«Проверил. Он действительно находится в командировке за пределами страны», — говорится в публикации.

Он добавил, что также в командировку улетел еще один фигурант расследования по делу Миндича — директор Агентства оборонных закупок Арсен Жумадилов.

Ранее Зеленский провел совещание с Умеровым и начальником Генштаба Вооруженных сил Украины Андреем Гнатовым. Украинский лидер дал чиновникам поручение подготовить предложения по военному сотрудничеству Киева с Евросоюзом.

