13:00, 5 мая 2026

Уволенный после забоя скота в регионе России глава Минсельхоза нашел новую работу

Экс-глава новосибирского Минсельхоза Шинделов получил новую должность
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Бывший глава Минсельхоза Новосибирской области Андрей Шинделов, скандально уволенный после массового забоя зараженного скота в регионе, нашел новую работу. О его обязанностях стало известно из публикации, размещенной на сайте инспекции гостехнадзора Новосибирской области.

На сайте указано, что Шинделова назначили начальником инспекции государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники. Более того, он также стал главным государственным инженером-инспектором гостехнадзора Новосибирской области.

Об отставке чиновника стало известно 20 апреля. Как отмечал губернатор Новосибирской области Андрей Травников, поводом для увольнения стали накопившиеся проблемы в сельском хозяйстве. Он подчеркивал, что регион впервые за многие десятилетия столкнулся с опасными заболеваниями животных.

В феврале в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации после выявления десятков очагов пастереллеза и бешенства у животных. У фермеров, чей скот находился в пострадавшей зоне, животных изымали и забивали, чтобы не допустить распространения болезни. В конце марта власти сообщили, что все очаги пастереллеза в регионе были ликвидированы. В Кремле, комментируя ситуацию, отмечали, что действия властей Новосибирской области на фоне заболевания скота координирует Минсельхоз.

