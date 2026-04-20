Убегавшего от фермеров главу Минсельхоза Новосибирской области отправили в отставку. Увольнение связали с массовым забоем скота

Глава Минсельхоза Новосибирской области Андрей Шинделов отправлен в отставку после массового забоя зараженного скота в регионе. О данном решении объявил губернатор Андрей Травников.

Он указал, что поводом для увольнения чиновника стали накопившиеся претензии по различным направлениям работы, среди которых, в частности, неоперативность доведения мер государственной поддержки для сельхозпроизводителей, срывы в реализации программы комплексного развития сельских территорий, а также недостаточный уровень ветеринарной безопасности.

Впервые за многие десятилетия мы допустили на территорию области опасные заболевания животных Андрей Травников губернатор Новосибирской области

Шинделов занимал пост министра сельского хозяйства с августа 2024 года

Министр бегал от фермеров, жаждавших ответов

С середины февраля в Новосибирской области действует режим чрезвычайной ситуации, который был введен после выявления в регионе десятков очагов пастереллеза и бешенства. У фермеров, чьи животные находились в пострадавшей зоне, скот изымали и забивали, чтобы не допустить распространения болезни. Причиной вспышек заболевания были названы аномальные морозы, установившиеся в январе в Западной Сибири. Как объяснили специалисты, возбудитель содержится в почве и устойчив к низким температурам. Массовость заболевания они объяснили снижением иммунитета животных на фоне стресса из-за резкой смены погоды. Форма заболевания в результате приобрела неизлечимый характер.

В марте к чиновнику пыталась обратиться жительница села Новоключи. Она хотела получить ответы на вопросы о том, что происходит со скотом в регионе. Однако вместо того, чтобы дать какие-то объяснения происходящему, министр молча сбежал от нее по коридору.

Пострадавшим от забоя скота начали выплачивать компенсацию

В конце прошлого месяца власти сообщили, что все очаги пастереллеза в регионе были ликвидированы.

Фермерам, чей скот был изъят, выплатили компенсацию. По словам министра труда и соцразвития Елены Бахаревой, всего россиянам выплатили 15,7 миллиона рублей. В общей сложности деньги получили 273 семьи, что составляет 57,5 тысячи на домохозяйство.

Сама программа социальной помощи рассчитана на девять месяцев. По ее окончании каждая семья должна получить по 167 тысяч рублей. Ранее сообщалось, что власти Новосибирской области выделили для этих целей 200 миллионов рублей.

При этом, по подсчету центра «Аналитика.Бизнес.Право», только прямой имущественный ущерб собственников изъятого в нескольких регионах РФ скота превысил 1,5 миллиарда рублей. Отдельно потери из-за выпавшего объема мяса оценили в 3,72 миллиарда рублей, а недополученного молока — в 18 миллионов литров.