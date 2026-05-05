В Днепропетровске ракетный удар пришелся по складу предприятия

В Днепропетровске ракетным ударом поражен склад неназванного предприятия

В Днепропетровске ракетный удар пришелся по складу предприятия, об этом сообщил Офис генпрокурора Украины.

Отмечается, что поражение было нанесено вечером 5 мая около 19:50, начался пожар. По предварительным данным, было использовано баллистическое вооружение.

Какое именно предприятие попало под удар, не уточняется. Отмечается, что есть жертвы и пострадавшие.

Ранее стало известно, что за сутки над территорией России сбили 6 крылатых ракет большой дальности и 600 беспилотников самолетного типа, запущенных ВСУ. Под массированный удар попало несколько регионов.

