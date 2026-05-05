Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:33, 5 мая 2026Россия

В Госдуме предупредили о последствиях попытки НАТО захватить Калининград

Картаполов: РФ ответит применением оружия при попытке НАТО захватить Калининград
Майя Назарова

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российская Федерация ответит применением неконвенционального оружия при попытке НАТО захватить Калининград. О таком последствии заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, передает «Абзац».

До этого посол России в Норвегии Николай Корчунов предупредил, что НАТО отрабатывает на учениях сценарий захвата Калининградской области.

Картаполов, комментируя это, отметил, что Россия внимательно следит за действиями альянса. «Любые попытки захвата Калининградской области сразу нарвутся на применение Россией неконвенционального оружия. И наши бывшие партнеры предупреждены об этом», — подчеркнул парламентарий.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник рассказал, что агрессия в адрес Калининградской области не прекращается. Американский самолет-разведчик Bombardier ARTEMIS II 27 апреля приблизился к границам Калининградской области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Генштаб, Верховная Рада, бункер Зеленского». В России назвали варианты ответа в случае провокаций Украины на 9 Мая

    Медведев назвал главный государственный праздник в России

    Военкор раскрыл подробности ночных ударов по Украине

    Раскрыт план США и Израиля в отношении Ирана

    Найден доступный способ быстро уменьшить жир в печени

    Россиянин подарил голливудской звезде матрешку с ее лицом и поделился опытом

    Россиянин стал фотографом на Met Gala

    Медведев высказался об участниках СВО

    Раскрыты последствия российских ударов по Одессе

    Россиянину дали 18 лет за отправленное фото корабля

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok