В Госдуме предупредили о последствиях попытки НАТО захватить Калининград

Картаполов: РФ ответит применением оружия при попытке НАТО захватить Калининград

Российская Федерация ответит применением неконвенционального оружия при попытке НАТО захватить Калининград. О таком последствии заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, передает «Абзац».

До этого посол России в Норвегии Николай Корчунов предупредил, что НАТО отрабатывает на учениях сценарий захвата Калининградской области.

Картаполов, комментируя это, отметил, что Россия внимательно следит за действиями альянса. «Любые попытки захвата Калининградской области сразу нарвутся на применение Россией неконвенционального оружия. И наши бывшие партнеры предупреждены об этом», — подчеркнул парламентарий.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник рассказал, что агрессия в адрес Калининградской области не прекращается. Американский самолет-разведчик Bombardier ARTEMIS II 27 апреля приблизился к границам Калининградской области.