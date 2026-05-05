Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:36, 5 мая 2026Россия

В Госдуме захотели изменить порядок поступления в магистратуру

В ГД внесли законопроект об ограничении поступления в магистратуру не по профилю
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

В Госдуме предложили дать право Министерству образования и науки ограничивать выпускникам бакалавриата поступление в магистратуру не по профилю, законопроект опубликован в думской базе. Такое изменение в порядке поступления может стать логичной попыткой вернуться к изначальному смыслу магистратуры, уверен главный научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Александр Федотов, его слова приводит «Коммерсантъ».

«Магистратура задумывалась как образовательная программа с выраженной исследовательской составляющей, в рамках которой будущий аспирант начинает работу над темой диссертации и формирует необходимый научный задел еще до поступления в аспирантуру. Но со временем эта функция оказалась размыта», — сказал Федотов.

Депутаты предложили внести правки в закон «Об образовании». В пояснительной записке указано, что сейчас некоторые принятые на программы магистратуры имеют предыдущее образование, которое никак не связано с профилем подготовки. В частности, около 20 процентов выпускников бакалавриата по менеджменту, экономике и лингвистике зачислены в магистратуру по программе химических технологий.

Инициативу подготовила межфракционная группа депутатов. В документе говорится, что законопроект направлен на повышение качества высшего образования в стране и подготовку кадров для приоритетных отраслей экономики. «В отсутствие фундаментальных знаний не обеспечивается качество подготовки высококвалифицированного специалиста», — следует из документа.

Что такое Болонская система образования?

Болонская система образования — концепция, принятая в едином учебном пространстве ведущих европейских стран, которые подписали Болонскую декларацию в 1999 году.

Болонский процесс объединяет 48 государств. Россия присоединилась к нему в 2003 году, после чего в стране начала формироваться двухуровневая система образования — бакалавриат (четыре года) и магистратура (два года). До этого в России студенты обучались только в рамках специалитета — получали диплом через пять или шесть учебных лет. Эта форма до сих пор существует при обучении по ряду направлений и в части вузов, но страны-участницы системы, как правило, приравнивают российских специалистов к бакалаврам.

Болонская система дает возможность стать бакалавром по одной специальности, а магистратуру окончить по другой. Идея в том, что это позволяет студентам комбинировать знания из различных областей и выбирать профессию на стыке освоенных специальностей.

Помимо системы «бакалавриат — магистратура» участие в Болонском процессе предполагает, что страны-участницы признают дипломы друг друга, а также обеспечивают академический обмен между преподавателями и студентами.

Россия вышла из Болонской системы в 2022 году. В Минобрнауки сообщали, что российские вузы перейдут на новую систему обучения с 1 сентября 2026 года. К этому моменту ведомство подготовит и утвердит все необходимые правовые акты. Зампред комитета по науке и высшему образованию Ксения Горячева заявляла, что изменения в учебных заведениях будут вводиться постепенно, а уже обучающиеся по Болонской системе студенты окончат те программы, на которые поступали.

В мае 2023 года президент России Владимир Путин подписал указ, который предусматривал реализацию пилотного проекта по изменению уровней профессионального образования. Согласно указу, в некоторых университетах введут базовое высшее и специализированное высшее образование. В первом из них срок обучения составит от четырех до шести лет, во втором — от года до трех.

Что думаешь? Оцени!
    Что такое Болонская система образования?

    Болонская система образования — концепция, принятая в едином учебном пространстве ведущих европейских стран, которые подписали Болонскую декларацию в 1999 году.

    Болонский процесс объединяет 48 государств. Россия присоединилась к нему в 2003 году, после чего в стране начала формироваться двухуровневая система образования — бакалавриат (четыре года) и магистратура (два года). До этого в России студенты обучались только в рамках специалитета — получали диплом через пять или шесть учебных лет. Эта форма до сих пор существует при обучении по ряду направлений и в части вузов, но страны-участницы системы, как правило, приравнивают российских специалистов к бакалаврам.

    Болонская система дает возможность стать бакалавром по одной специальности, а магистратуру окончить по другой. Идея в том, что это позволяет студентам комбинировать знания из различных областей и выбирать профессию на стыке освоенных специальностей.

    Помимо системы «бакалавриат — магистратура» участие в Болонском процессе предполагает, что страны-участницы признают дипломы друг друга, а также обеспечивают академический обмен между преподавателями и студентами.

    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ ударили реактивными ракетами по мирным жителям в российском регионе

    Страховщики назвали самые аварийные модели машин в 2026 году

    Звезда «Слова пацана» решила учиться у Меньшикова

    Трамп сделал заявление об уничтожении Вооруженных сил Ирана

    Россиянам назвали укрепляющие сосуды продукты

    ЦБ понизил курс доллара

    В России зафиксировали рост продаж машин

    В Госдуме захотели изменить порядок поступления в магистратуру

    Эндокринолог пожаловалась на молодых мужчин с округлыми бедрами и грудью

    В Чувашии ввели режим ЧС после масштабной атаки ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok