В Госдуме захотели изменить порядок поступления в магистратуру

В ГД внесли законопроект об ограничении поступления в магистратуру не по профилю

В Госдуме предложили дать право Министерству образования и науки ограничивать выпускникам бакалавриата поступление в магистратуру не по профилю, законопроект опубликован в думской базе. Такое изменение в порядке поступления может стать логичной попыткой вернуться к изначальному смыслу магистратуры, уверен главный научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Александр Федотов, его слова приводит «Коммерсантъ».

«Магистратура задумывалась как образовательная программа с выраженной исследовательской составляющей, в рамках которой будущий аспирант начинает работу над темой диссертации и формирует необходимый научный задел еще до поступления в аспирантуру. Но со временем эта функция оказалась размыта», — сказал Федотов.

Депутаты предложили внести правки в закон «Об образовании». В пояснительной записке указано, что сейчас некоторые принятые на программы магистратуры имеют предыдущее образование, которое никак не связано с профилем подготовки. В частности, около 20 процентов выпускников бакалавриата по менеджменту, экономике и лингвистике зачислены в магистратуру по программе химических технологий.

Инициативу подготовила межфракционная группа депутатов. В документе говорится, что законопроект направлен на повышение качества высшего образования в стране и подготовку кадров для приоритетных отраслей экономики. «В отсутствие фундаментальных знаний не обеспечивается качество подготовки высококвалифицированного специалиста», — следует из документа.

Что такое Болонская система образования? Болонская система образования — концепция, принятая в едином учебном пространстве ведущих европейских стран, которые подписали Болонскую декларацию в 1999 году. Болонский процесс объединяет 48 государств. Россия присоединилась к нему в 2003 году, после чего в стране начала формироваться двухуровневая система образования — бакалавриат (четыре года) и магистратура (два года). До этого в России студенты обучались только в рамках специалитета — получали диплом через пять или шесть учебных лет. Эта форма до сих пор существует при обучении по ряду направлений и в части вузов, но страны-участницы системы, как правило, приравнивают российских специалистов к бакалаврам. Болонская система дает возможность стать бакалавром по одной специальности, а магистратуру окончить по другой. Идея в том, что это позволяет студентам комбинировать знания из различных областей и выбирать профессию на стыке освоенных специальностей. Помимо системы «бакалавриат — магистратура» участие в Болонском процессе предполагает, что страны-участницы признают дипломы друг друга, а также обеспечивают академический обмен между преподавателями и студентами.

Россия вышла из Болонской системы в 2022 году. В Минобрнауки сообщали, что российские вузы перейдут на новую систему обучения с 1 сентября 2026 года. К этому моменту ведомство подготовит и утвердит все необходимые правовые акты. Зампред комитета по науке и высшему образованию Ксения Горячева заявляла, что изменения в учебных заведениях будут вводиться постепенно, а уже обучающиеся по Болонской системе студенты окончат те программы, на которые поступали.

В мае 2023 года президент России Владимир Путин подписал указ, который предусматривал реализацию пилотного проекта по изменению уровней профессионального образования. Согласно указу, в некоторых университетах введут базовое высшее и специализированное высшее образование. В первом из них срок обучения составит от четырех до шести лет, во втором — от года до трех.

