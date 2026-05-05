В Раде заявили о возможной провокации Зеленским ядерного удара по Украине

Дубинский: Зеленский спровоцирует ядерный удар, если 9 Мая атакует Москву

Президент Украины Владимир Зеленский может спровоцировать ядерный удар по Украине, если 9 мая атакует Москву. Об этом заявил в Telegram депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.

«Все, что нужно Зеленскому, чтобы спровоцировать ядерный удар по Украине — это ударить по параду на 9 Мая в Москве», — написал парламентарий.

4 мая Зеленский пригрозил ударом беспилотниками по параду Победы 9 мая в Москве. Об этом он заявил во время саммита Европейского политического сообщества в Армении.

После этого украинский лидер заявил, что вводит режим перемирия с полуночи 6 мая. По его словам, Киев не получал никакого официального обращения по поводу условий прекращения боевых действий.