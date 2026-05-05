Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:37, 5 мая 2026Бывший СССР

В Раде заявили о возможной провокации Зеленским ядерного удара по Украине

Дубинский: Зеленский спровоцирует ядерный удар, если 9 Мая атакует Москву
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский может спровоцировать ядерный удар по Украине, если 9 мая атакует Москву. Об этом заявил в Telegram депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.

«Все, что нужно Зеленскому, чтобы спровоцировать ядерный удар по Украине — это ударить по параду на 9 Мая в Москве», — написал парламентарий.

4 мая Зеленский пригрозил ударом беспилотниками по параду Победы 9 мая в Москве. Об этом он заявил во время саммита Европейского политического сообщества в Армении.

После этого украинский лидер заявил, что вводит режим перемирия с полуночи 6 мая. По его словам, Киев не получал никакого официального обращения по поводу условий прекращения боевых действий.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Дрон ВСУ ударил по многоэтажке в столице российского региона в 1000 километров от границы

    Кайли Дженнер с торчащими сосками посетила Met Gala

    Премьер Финляндии сделал заявление об украинских дронах

    Россиянка рассказала об освобождении из рабства в Мьянме

    Южная Корея ответила на призыв Трампа присоединиться к миссии в Ормузском проливе

    Вступление одной страны в НАТО вызвало страх на Западе

    Создатель шпионской сети в российском регионе попал на видео

    Зеленский прокомментировал ночной удар по Украине

    Назван снижающий риск заболеваний сердца напиток

    Стали известны новые подробности о секс-рабе начальницы крупного банка

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok