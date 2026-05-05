В России предложили компенсировать семьям расходы на аренду жилья

Депутат Миронов: Семьи с детьми должны получать компенсацию за аренду жилья

Молодые семьи с детьми должны получать частичную компенсацию трат на аренду жилья. С таким предложением выступил председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, передает ТАСС.

Депутаты предлагают компенсировать 50 процентов арендной платы при рождении первого ребенка. Предполагается, что мера поддержки коснется всех семей, в том числе студентов. Парламентарии также предлагают запустить программу строительства семейных студенческих общежитий.

Ранее сообщалось, что условия по ипотеке в России могут улучшиться для заемщиков в ближайшие один-два года. Согласно прогнозам экспертов, к концу 2026 года ставки по рыночной ипотеке могут опуститься ниже 15 процентов.