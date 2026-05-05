17:10, 5 мая 2026Россия

В России сравнили Пашиняна с Зеленским

Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Софья Сандурская / POOL / РИА Новости

Заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов сравнил премьер-министра Армении Николу Пашиняна с Владимиром Зеленским. Об этом сообщает НСН.

В резиденции президента Армении 4 мая прошел официальный ужин в честь Эммануэля Макрона. Президент Франции исполнил песню французского шансонье армянского происхождения Шарля Азнавура «Богема». В свою очередь Пашинян аккомпанировал ему на ударных.

По мнению Климова, Пашинян не делает ничего нового, а продолжает пытаться трансформировать политическую систему Армении не в пророссийскую.

«Все страны, которые нас окружают, не должны быть антироссийскими. Мы не можем допустить распространения таких очагов. К сожалению, они есть, они есть в Прибалтике, в Финляндии, в Молдове. (...) Но речь не только об одной Армении, нам нужно противостоять попыткам наших недругов разбивать вокруг нас антироссийские лагеря. Пашинян – это обычная марионетка, как тот же Зеленский», — пояснил сенатор.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Макрону надо заниматься решением проблем граждан своей страны, а не петь песни вместе с Пашиняном.

