13:54, 5 мая 2026Россия

В российском городе у школьников выявили туберкулез

В Ростове-на-Доне туберкулез выявили у двух школьников
Майя Назарова

Фото: Dragon Images / Shutterstock / Fotodom

В Ростове-на-Доне туберкулез выявили у двух учащихся школы № 61. Об этом сообщил представитель Минздрава Ростовской области, передает РИА Новости.

Собеседник агентства уточнил, что в феврале-марте 2026 года проводилось плановое обследование учеников на туберкулез в российском городе.

По данным источника, оба ребенка сейчас находятся в больнице.

В ростовском Минздраве подчеркнули, что риска для здоровья учащихся и сотрудников школы № 61 нет. Учебное учреждение работает в штатном режиме.

До этого у преподавателя, читавшего лекции в Санкт-Петербургском государственном университете, нашли туберкулез. Роспотребнадзор также взял ситуацию на контроль.

Еще раньше повар с туберкулезом кормил учеников школы № 575 в Петербурге.

