13:35, 5 мая 2026Бывший СССР

Вероятность удара ВСУ по параду на 9 Мая в Москве оценили

Эксперт Григорьев: Киев не выполняет соглашения по прекращению огня
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Киев может нарушить режим прекращения огня в День Победы 9 мая, так как украинские власти и ранее не выполняли аналогичные соглашения. Об этом заявил эксперт Максим Григорьев, передает «Взгляд».

«Более чем десятилетняя практика показывает, что киевский режим не выполняет никакие соглашения, в том числе и о прекращении огня. Поэтому, к сожалению, у меня прогнозы самые пессимистичные», — оценил эксперт вероятность удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по параду.

4 мая Зеленский пригрозил ударом беспилотниками по параду Победы 9 мая в Москве. Об этом он заявил во время саммита Европейского политического сообщества в Армении.

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене, высказал мнение, что в случае атаки Киева в День Победы Зеленский может спровоцировать ответные меры со стороны Москвы. Парламентарий в том числе допустил ядерный удар.

