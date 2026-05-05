Россиянам предложили поучаствовать в праздновании 9 Мая онлайн

VK подготовила проекты к 9 Мая, среди них — онлайн-шествие «Бессмертного полка»

VK подготовила серию цифровых проектов к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Их цель — сохранение памяти о героях, объединение семей и поколений, поддержка традиции праздника. Об этом «Ленте.ру» стало известно из релиза «ВКонтакте».

Так, россияне смогут присоединиться к онлайн-шествию «Бессмертного полка». Пользователи российских социальных сетей до 6 мая включительно могут загрузить архивные фотографии в мини-приложения, рассказать о своих героях и присоединиться к виртуальному шествию, которое пройдет 9 мая. Трансляция будет доступна на сайте: 2026.polkrf.ru.

Также на платформе VK Видео 5 мая выходит музыкально-поэтический проект «Живые голоса». Это цикл из пяти выпусков, посвященных годам войны. В рамках проекта объединились такие артисты, как юморист Азамат Мусагалиев, рэпер Баста, блогеры Валя Карнавал, Влад А4, телеведущая Ксения Бородина.

9 мая в основном сообществе соцсети «ВКонтакте» опубликуют поздравительный музыкальный ролик с исполнением песни «Темная ночь». Участие в записи приняли певцы Сосо Павлиашвили, Зара, Свят и Ragda, а также народный хор.

Кроме того, музыкальный лейбл VK Records, продюсерский центр Игоря Матвиенко и продюсерский центр «Интеграция» выпустили альбом «Музыка Победы. Часть 2» с 16 известными композициями военных лет в новом звучании. В записи альбома приняли участие Баста, Алсу, NILETTO, Стас Пьеха, Валерия, Владимир Пресняков и другие исполнители.

Пользователи «Одноклассников» могут виртуально возложить цветы к мемориалам в 25 городах. С помощью бесплатного мини-приложения «Цветок Победы» из любой точки мира можно почтить память героев Великой Отечественной войны. Популярные авторы соцсети доставят реальные цветы от участников акции к местам памяти.

Также «Одноклассники» и портал «Культура.РФ» запускают проект «Стихи Победы». 6-10 мая в группе «Культура.РФ» в соцсети по хэштегу #стихипобеды будут выходить клипы с участием деятелей театра, кино и культуры.

Кроме того, Государственный исторический музей и «Дзен» запустили проект «Лица Победы». Он рассказывает о подвиге народов страны через личные истории, фронтовые портреты и письма. 7 мая в «Дзене» состоится эксклюзивная прямая трансляция памятной акции «Свет Великой Победы» на Мамаевом кургане. Россияне смогут в режиме реального времени увидеть аудиовизуальное произведение на скульптуре «Родина-мать зовет!». Все материалы и трансляция будут доступны в тематическом канале «День Победы» в «Дзене».

В VK Музыке же пользователям доступен эксклюзивный подкаст «Радио Победа». Ведущий Иван Литвинов рассказывает, как в годы войны люди объединялись через эфир. Кино Mail, в свою очередь, собрал топ-55 лучших советских фильмов про Великую Отечественную войну.

Парад Победы 9 мая будет транслироваться на платформах VK Видео, «Одноклассники» и «Дзен», а также на главной странице Mail.

Ранее социальная сеть «ВКонтакте» провела исследование, посвященное Международному дню дизайна.