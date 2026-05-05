Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
14:41, 5 мая 2026Забота о себеЭксклюзив

Врач назвала одну из главных причин ухудшения памяти

Врач Иванова назвала хронический стресс одной из главных причин рассеянности
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Pheelings media / Shutterstock / Fotodom

Врач-нутрициолог маркетплейса Fitomarket Марина Иванова рассказала, из-за чего могут возникать рассеянность, ощущение тумана в голове, ухудшение памяти и концентрации внимания. Причину этих проблем она назвала в разговоре с «Лентой.ру».

Иванова объяснила, что память может ухудшаться из-за постоянного стресса. Все дело в том, что он повышает уровень гормона стресса кортизола, а это негативно влияет на способность человека к запоминанию и обучению. По ее словам, исследования показывают: длительное повышение уровня кортизола может сопровождаться изменениями в гиппокампе — области мозга, критически важной для формирования новых воспоминаний.

«Кортизол в малых дозах мобилизует организм, но при хроническом повышении нарушает работу центра памяти в мозге и подавляет активность префронтальной коры, отвечающей за рациональное мышление и контроль импульсов. При этом реактивность зоны страха и тревоги в мозге усиливается. В итоге человеку становится сложнее сосредоточиться, принимать решения и контролировать эмоции», — отметила Иванова.

Материалы по теме:
Что делать, если случился нервный срыв? И как не довести себя до крайней степени стресса
Что делать, если случился нервный срыв?И как не довести себя до крайней степени стресса
20 февраля 2024
Как повысить давление. Что делать, когда темнеет в глазах, кружится голова и трудно сосредоточиться? Отвечают специалисты
Как повысить давление.Что делать, когда темнеет в глазах, кружится голова и трудно сосредоточиться? Отвечают специалисты
24 ноября 2022

Кроме того, по словам нутрициолога, стресс почти всегда сопровождается плохим сном, что не дает мозгу полноценно восстанавливаться, а именно во время глубокого сна происходит выведение продуктов метаболизма и токсинов из мозговой ткани. В итоге образуется замкнутый круг: стресс нарушает сон, а недосып усиливает стресс и снижает концентрацию, добавила врач.

Ранее невролог и гериатр Валерий Новоселов перечислил изменения в поведении человека, которые могут говорить о первых признаках деменции. По его словам, прежде всего на болезнь могут указывать проблемы с запоминанием и воспроизведением новой информации.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атаковали Россию 600 дронами и новейшими ракетами «Фламинго». Москва нанесла удар возмездия, а Зеленский выступил с заявлением

    Принц Гарри и Меган Маркл остались без приглашения на главное модное событие года

    Россиян предупредили о пике активности клещей

    Раскрыта причина отказа Тимоти Шаламе от совместного с Кайли Дженнер выхода на Met Gala

    Конкурент Кличко прокомментировал сообщения о своей отставке

    Названа реальная эффективность украинской ракеты «Фламинго»

    Солистка группы «Винтаж» назвала место силы

    Крупнейший российский застройщик допустил дефолт

    Сотни авиарейсов оказались задержаны или отменены из-за атак беспилотников на Москву

    Россиянам напомнили о запрете жарки шашлыка в одном случае

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok