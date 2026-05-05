Реклама. 12+. ООО «Единое Видео».
Россия
14:20, 5 мая 2026Россия

ВСУ ударили по многоквартирному дому в еще одном регионе России

Гладков: Многоквартирный дом в Шебекино частично разрушен после атаки ВСУ
Елена Торубарова

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по многоквартирному дому в еще одном регионе России — Шебекино Белгородской области. Атака была совершена с помощью двух дронов, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram.

По данным главы региона, многоквартирный дом частично разрушен. «Частично разрушена квартира на третьем этаже, повреждены фасад и остекление квартир. Также от детонации загорелись обломки конструкций в квартире», — написал Гладков.

Сообщается, что в городе в результате атаки беспилотника ВСУ также выбило окно в административном здании.

Кроме того, атаке подвергся Белгород — беспилотник самолетного типа атаковал парковку одного из предприятий, в результате чего оказались повреждены 14 автомобилей. В Белгородском округе украинский дрон ударил по складскому помещению, в результате чего здание загорелось.

Ранее сообщалось, что беспилотник ВСУ атаковал многоквартирный дом в Чебоксарах, который расположен в 1000 километров от границы с Украиной. По последним данным, пострадали 10 человек, еще одного спасти не удалось.

