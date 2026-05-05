Запасы дальнобойных ракет у ВСУ оценили

Военный Дандыкин: У ВСУ не очень много ракет «Фламинго»

На вооружении ВСУ сейчас имеются дальнобойные ракеты «Фламинго», однако их не очень много и Украина использует их редко, заявил военный эксперт Василий Дандыкин. Своим комментарием он поделился с «Лентой.ру».

«Дальнобойные ракеты у них сейчас так называемые "Фламинго", которые они редко используют. Это разработка Запада с применением каких-то украинских сил. Их не очень много», — сказал Дандыкин.

Для атак ВСУ также используют крылатые ракеты Storm Shadow и SCALP, но их у Украины тоже не очень много, поэтому они редко их расходуют.

«Они били ими по Брянску, непосредственно по заводу. [Дальнобойные ракеты] "Нептун" тоже очень редко [используют]. Возможности, видно, не позволяют. Во всяком случае сейчас упор делается только на дроны разной дальности, разных модификаций и так далее. Они, конечно, хотят ракеты где-то с дальностью за 1000 километров», — добавил Дандыкин.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы Украины за сутки выпустили в сторону России сотни беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и дальнобойные ракеты «Фламинго». Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили шесть крылатых ракет большой дальности и 601 беспилотник самолетного типа.

ВСУ атаковали Чувашию в ночь на 5 мая. Помимо беспилотников, Украина могла использовать новейшую ракету «Фламинго». В сети также начали появляться первые кадры с мест прилетов. Так, возле одной из многоэтажек запечатлели окровавленного мужчину с поврежденной головой, рукой и ногами.