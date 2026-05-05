Зоозащитница обнажила грудь в знак протеста против нарядов с перьями на Met Gala

Активистка PETA призвала перестать выщипывать птиц ради нарядов для Met Gala

Зоозащитница обнажила грудь в знак протеста против нарядов с перьями, в которых многие звезды пришли на бал Met Gala. Об этом пишет The Mirror со ссылкой на пресс-релиз организации PETA (People for the Ethical Treatment of Animals, «Люди за этичное обращение с животными»).

Когда знаменитости покинули отель The Pierre в Нью-Йорке, зоозащитница вышла к фотографам в одних трусах и с огромными крыльями за спиной. При этом ее тело было покрыто голубой краской, а лицо и голову прикрывала золотая маска. Кроме того, на животе и груди активистки присутствовали кровавые раны и перья.

Президент PETA Трейси Рейман объяснила, что с помощью данного перформанса организация захотела призвать дизайнеров перестать ощипывать птиц ради моды. «За каждым пернатым платьем на красной дорожке стоит птица, которая чувствовала боль и страх и не хотела умирать за мимолетное модное заявление», — подчеркнула она.

В сентябре прошлого года зоозащитница прошлась по Нью-Йорку с окровавленной головой коровы в знак протеста.