Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
16:11, 5 мая 2026Культура

Звезда «Служебного романа» ответила раскритиковавшей советский менталитет Лазаревой

Светлана Немоляева: Татьяна Лазарева не имеет права плохо говорить о России
Ольга Коровина

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева осудила телеведущую Татьяну Лазареву (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов; внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), раскритиковавшую советский менталитет. Ее комментарий приводит «Абзац».

Звезда фильма «Служебный роман» призналась, что из-за эмиграции и скандальных высказываний Лазарева ей крайне неприятна. «Она очень плохо говорит о людях, о России. По-моему, она чисто по-человечески на это не имеет никакого права», — подчеркнула актриса.

Немоляева добавила, что качества людей не зависят от их нации, и призналась в любви россиянам. «Как в любом народе, в России есть и очень талантливые, прекрасные люди, которые могут сделать для страны очень много», — пояснила она.

Ранее Татьяна Лазарева обвинила россиян в инфантильности и пожаловалась на особенности советского менталитета. По мнению телеведущей, россияне и жители постсоветских стран привыкли перекладывать ответственность на других людей и разные институты. Кроме того, по ее словам, люди из стран бывшего СССР не научились жить и наслаждаться жизнью, поскольку им постоянно приходилось выживать.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия нанесла удар возмездия по Украине. В Одессе масштабный пожар, тысячи домов остались без газа, логистика ВСУ нарушена

    Опубликован архивный документ о потерях в ЧВК «Вагнер»

    ЕС выделил помощь армии Армении на 30 миллионов евро

    КМП США отработал переброску «убийц кораблей» NMESIS по воздуху

    В России стало больше пирамид и нелегальных кредиторов

    В Харькове произошли мощные взрывы

    53-летняя бывшая жена Лепса показала лицо без макияжа

    Повар предостерег от опасной для здоровья ошибки при приготовлении яиц

    Открыт способ замедлить разрушение мозга при болезни Альцгеймера

    Маршал назвал причину бесплатных выступлений в День Победы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok