Звезда «Служебного романа» ответила раскритиковавшей советский менталитет Лазаревой

Светлана Немоляева: Татьяна Лазарева не имеет права плохо говорить о России

Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева осудила телеведущую Татьяну Лазареву (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов; внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), раскритиковавшую советский менталитет. Ее комментарий приводит «Абзац».

Звезда фильма «Служебный роман» призналась, что из-за эмиграции и скандальных высказываний Лазарева ей крайне неприятна. «Она очень плохо говорит о людях, о России. По-моему, она чисто по-человечески на это не имеет никакого права», — подчеркнула актриса.

Немоляева добавила, что качества людей не зависят от их нации, и призналась в любви россиянам. «Как в любом народе, в России есть и очень талантливые, прекрасные люди, которые могут сделать для страны очень много», — пояснила она.

Ранее Татьяна Лазарева обвинила россиян в инфантильности и пожаловалась на особенности советского менталитета. По мнению телеведущей, россияне и жители постсоветских стран привыкли перекладывать ответственность на других людей и разные институты. Кроме того, по ее словам, люди из стран бывшего СССР не научились жить и наслаждаться жизнью, поскольку им постоянно приходилось выживать.