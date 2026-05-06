16-летняя туристка сорвалась в каньон из-за обрыва троса на аттракционе и попала на видео

Туристка сорвалась с высоты во время катания на аттракционе в парке приключений в китайской провинции Сычуань. Инцидент попал на видео, его публикует портал VnExpress International.

Уточняется, что инцидент произошел в воскресенье, 3 мая, недалеко от города Хуаин. 16-летняя девушка решила заняться банджи-джампингом, но упала в каньон из-за обрыва троса и не выжила. На размещенных в сети кадрах слышно, как перед прыжком туристка кричит и ругается, что трос недостаточно надежно закреплен.

Как пишет издание Global Times, после трагедии была создана следственная группа для тщательного расследования ее причин. Предварительно произошедшее квалифицировали как несчастный случай, связанный с нарушением правил безопасности. Ответственные лица находятся под следствием и привлечены к дисциплинарной ответственности. Парк закрыли для проверки.

