Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
17:03, 6 мая 2026Путешествия

16-летняя туристка сорвалась в каньон из-за обрыва троса на аттракционе и попала на видео

16-летняя туристка упала с аттракциона в каньон в парке в Сычуани и не выжила
Алина Черненко

Туристка сорвалась с высоты во время катания на аттракционе в парке приключений в китайской провинции Сычуань. Инцидент попал на видео, его публикует портал VnExpress International.

Уточняется, что инцидент произошел в воскресенье, 3 мая, недалеко от города Хуаин. 16-летняя девушка решила заняться банджи-джампингом, но упала в каньон из-за обрыва троса и не выжила. На размещенных в сети кадрах слышно, как перед прыжком туристка кричит и ругается, что трос недостаточно надежно закреплен.

Как пишет издание Global Times, после трагедии была создана следственная группа для тщательного расследования ее причин. Предварительно произошедшее квалифицировали как несчастный случай, связанный с нарушением правил безопасности. Ответственные лица находятся под следствием и привлечены к дисциплинарной ответственности. Парк закрыли для проверки.

Ранее россиянка получила сильные гематомы на водной горке в аквапарке Турции. Она растерялась и не успела сгруппироваться перед падением в бассейн.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В украинском плену обнаружили двух пропавших российских офицеров. Об их судьбе ничего не знали больше года

    Россиянка обвинила врачей в смерти ребенка во время родов

    Умер основатель CNN

    Назван причастный к подрыву ставшего легендой российского мэра

    В российском регионе пожаловались на месяц без воды

    Раскрыта причина задержки ответа Ирана на предложение США о мире

    Названы российские города с самым дешевым жильем

    Раскрыты главные ошибки гипертоников

    Популярное действие на даче назвали пустой тратой сил

    Страховщики объяснили способы увеличить размер выплаты по европротоколу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok