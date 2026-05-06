Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
00:15, 6 мая 2026Наука и техника

Американскую «Колумбию» назвали подлодкой третьей мировой

19FortyFive: Перспективные АПЛ «Колумбия» ВМС США созданы для третьей мировой
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Mike DiMestico / U.S. Navy / Reuters

Перспективные атомные подводные лодки (АПЛ) типа «Колумбия», которые строят для Военно-морских сил (ВМС) США, смогут эффективно выполнять задачи в условиях третьей мировой войны. Преимущества корабля назвал обозреватель 19FortyFive Крис Осборн.

Он напомнил, что первый представитель проекта, который станет самой технологичной подлодкой ВМС США, поступит на вооружение в 2028 году. «Примечательно, что разработчики описывают АПЛ класса "Колумбия" как, возможно, самые тихие и смертоносные подводные лодки из когда-либо построенных», — говорится в материале.

Автор подчеркнул, что для подлодок «Колумбия» создали электрический привод с главным всережимным гребным электродвигателем. Это обеспечит сниженную шумность. Также АПЛ оснастят Х-образными кормовыми рулями для хорошей маневренности под водой.

Материалы по теме:
«А у нас есть» Россия первой в мире создала гиперзвуковые ракеты. На что они способны?
«А у нас есть»Россия первой в мире создала гиперзвуковые ракеты. На что они способны?
5 октября 2022
Ударная сила. Как в России создают самые грозные подлодки в мире
Ударная сила.Как в России создают самые грозные подлодки в мире
3 ноября 2023

Каждая АПЛ «Колумбия» сможет нести 16 баллистических ракет Trident II (D5) с дальностью более 11 тысяч километров. Как пишет издание, новые корабли будут скрытно дежурить в океане. Это позволит нанести ответный удар в случае ядерной атаки на США.

В марте главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Александр Моисеев заявил, что стратегические АПЛ проектов 955 «Борей» и 955А «Борей-А» останутся в составе флота до 2050-х годов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В ООН сделали заявление о перемирии между Россией и Украиной

    Молния попала в трех прятавшихся от ливня девочек

    В результате удара беспилотников в Крыму погибли пять человек

    Еще в одном российском городе отменили парад в честь Дня Победы

    Американскую «Колумбию» назвали подлодкой третьей мировой

    Европейским странам предложили победить бедность самостоятельно

    Иран выступил с предупреждением в сторону США

    «Арсенал» обыграл «Атлетико» и вышел в финал Лиги чемпионов

    Лавров и глава МИД Катара призвали отказаться от силовых мер в Ормузском проливе

    Вторник в Москве стал самым теплым днем с начала года

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok