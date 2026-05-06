16:54, 6 мая 2026Наука и техника

Apple объединится с Samsung ради выпуска процессоров

Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Costfoto / Future Publishing via Getty Images

Корпорация Apple должна объединиться с Intel и Samsung ради производства процессоров в США. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По словам источников, Apple, Intel и Samsung обсуждают возможность запуска производства процессоров для гаджетов компании Тима Кука. Если стороны договорятся, то Intel и Samsung будут производить полупроводниковое оборудование в США. Также Apple может получить резервный канал поставок, так как сейчас все процессоры для ее устройств выпускает тайваньская TSMC.

Еще одной причиной заинтересованности Apple в переговорах назвали желание американского IT-гиганта улучшить отношения с администрацией президента США Дональда Трампа. Так, еще в прошлом году производитель iPhone и Mac инвестировал в Intel, чтобы подготовить резервного поставщика чипов.

Причем Intel с 2006 по 2020 годы производила все процессоры для компьютеров Mac. Также Samsung ранее привлекали для выпуска чипов для смартфонов iPhone.

«Apple предпочитает иметь как минимум двух поставщиков для любого основного компонента, что дает ей рычаги влияния в ценовых переговорах и защиту от сбоев в работе поставщиков» — объяснили журналисты. Однако Apple обеспокоена качеством оборудования, которое ей будут поставлять Intel и Samsung. Известно, что эти компании используют для выпуска процессоров другие технологии, чем основной поставщик TSMC.

Bloomberg связалось с Apple, Intel, Samsung и TSMC, но представители компаний отказались от комментариев.

Ранее источники MacRumors рассказали, что Apple решила похоронить шлем смешанной реальности Vision Pro. Инсайдеры выяснили, что гарнитура AR / VR не оправдала надежд и провалилась в продаже.

