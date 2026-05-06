Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
18:06, 6 мая 2026Моя страна

Для северных регионов России разработали новые дороги

В ТвГТУ разработали инновационное дорожное покрытие из поликарбоната для Арктики
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Ученые Тверского государственного политехнического университета (ТвГТУ) разработали инновационное дорожное покрытие, которое в особенности может подойти для северных регионов России, сообщает ТАСС.

Конструкция включает дорожные плиты, уложенные на подготовленное грунтовое основание насыпи. Ключевым элементом являются жестко-упругие полимерные подкладки в виде непрерывных полос из поликарбоната, которые размещаются непосредственно под стыками плит по всей ширине покрытия. Промежутки между подкладками заполняются песком или песчано-гравийной смесью до уровня их поверхности, пояснили в вузе.

В итоге такие дороги должны быть проще в строительстве, а также устойчивее за счет более равномерного распределения нагрузок и снижения деформации основания.

Разработка предназначена для применения в сборно-разборных дорожных покрытиях, включая строительство автомобильных дорог в сложных климатических условиях, в частности, в Арктике, подчеркнули в ТвГТУ. Инновация уже защищена патентом.

Ранее в предприятии «ЧелябГЭТ», обслуживающем трамвайную сеть Челябинска, стали печатать запчасти для ремонта транспорта на 3D-принтере. Теперь стоимость детали в российском городе обходится в 130-400 рублей и готова уже через пару часов. До появления 3D-принтера запчасти приходилось покупать за тысячи рублей и ждать поставки около месяца.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Две граничащие с Россией страны захотели разместить войска США

    «Аэрофлот» первым в России запретил сдавать в багаж пауэрбанки

    В Европе впервые запустили службу роботакси

    В Подмосковье врачи извлекли из желудка девочки волосяной ком размером с кокос

    Вышла новая бесплатная модель ChatGPT

    Поражение «Манчестер Сити» лишило россиянина 800 тысяч рублей

    Трамп раскрыл одно из условий сделки с Ираном

    Россиянин украл кредитов на миллионы рублей ради майнинг-фермы

    Банк России объяснил высокую ключевую ставку заботой об экономике

    Волочкова похвасталась своим садом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok