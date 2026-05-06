00:10, 7 мая 2026Мир

Германия представила план из шести пунктов по реформированию ЕС

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Francois Lenoir / Reuters

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль представил план из шести пунктов по реформированию Европейского союза (ЕС). Его слова приводит ТАСС.

В документе политик настаивает на проведении масштабных изменений с целью сделать ЕС более дееспособным, особенно в сфере внешней политики и безопасности. В частности, глава МИД ФРГ призвал заменить принцип единогласия во внешнеполитических вопросах голосованием квалифицированным большинством. Также в плане предлагается ускорение расширения ЕС за счет поэтапного вступления новых членов.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поддержала дальнейшее расширение Евросоюза. По ее мнению, ЕС стоит отказаться от принципа единогласия при принятии решений, особенно в области внешней политики. Она заявила, что в Совете министров иностранных дел ЕС должны перейти к голосованию большинством.

