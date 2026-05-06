Германия представила план из шести пунктов по реформированию ЕС

Глава МИД ФРГ Вадефуль представил план из шести пунктов по реформированию ЕС

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль представил план из шести пунктов по реформированию Европейского союза (ЕС). Его слова приводит ТАСС.

В документе политик настаивает на проведении масштабных изменений с целью сделать ЕС более дееспособным, особенно в сфере внешней политики и безопасности. В частности, глава МИД ФРГ призвал заменить принцип единогласия во внешнеполитических вопросах голосованием квалифицированным большинством. Также в плане предлагается ускорение расширения ЕС за счет поэтапного вступления новых членов.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поддержала дальнейшее расширение Евросоюза. По ее мнению, ЕС стоит отказаться от принципа единогласия при принятии решений, особенно в области внешней политики. Она заявила, что в Совете министров иностранных дел ЕС должны перейти к голосованию большинством.