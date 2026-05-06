18:14, 6 мая 2026Интернет и СМИ

Популярный в России стример рассказал о бегавшей за ним с кирпичом матери

Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Популярный в России стример Анар Абдуллаев заявил, что однажды мать бросалась в него кирпичом. Подробностями он поделился в эфире шоу «Вопрос ребром», запись которого доступна на YouTube.

Зритель из зала попросил стримера рассказать историю о том, как мать бегала за ним с кирпичом по огороду. «Это реально, она в меня кирпичом кидалась. Ну, честно, я не помню, что я натворил. Что же я сделал? Что-то я ей сказанул, наверное», — ответил Абдуллаев.

По словам стримера, сначала мать схватила веник и пыталась шлепнуть сына, но он увернулся, после чего она взяла кирпич. Абдуллаев уточнил, что в итоге смог убежать. «Я такой, знаешь, острый был на язык. (...) Поэтому я, наверное, сам виноват в этом, что там что-то ей ляпнул», — добавил он.

Ранее стример из Казахстана Альмухан Сабиев, известный как Muhanjan, заявил, что его депортируют из России. Он расплакался и признался, что не знает, как ему быть.

