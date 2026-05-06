Культовый голливудский актер получил гражданство Хорватии

Голливудский актер Джон Малкович стал гражданином Хорватии

Культовый голливудский актер Джон Малкович получил гражданство Хорватии. Об этом сообщил министр внутренних дел страны Давор Божинович в социальной сети X.

«Сегодня в ходе короткой, но важной церемонии мы вручили решение о предоставлении хорватского гражданства Джону Малковичу. Всемирно известный актер, который оставил след в кинематографе множеством ролей, принял новую роль и стал гражданином Хорватии», — написал Божинович.

Артиста поздравил премьер-министр страны Андрей Пленкович, назвав его карьерный путь вдохновением для молодых талантов. «Мы рады, что он с гордостью чтит свои хорватские корни», — добавил политик.

Ранее стало известно, что Джордж Клуни вместе с женой и двумя детьми получили французское гражданство. Семья еще в 2021 году приобрела на юге Франции винодельческое поместье Domaine de Canadel. Президент США Дональд Трамп раскритиковал решение актера, написав в соцсетях, что семейная чета Клуни — «два худших политических прогнозиста всех времен», и что Франция «находится в эпицентре серьезной проблемы с преступностью из-за их абсолютно пугающего отношения к иммиграции».